Крым является неотъемлемой частью России и не имеет ничего общего с нынешним конфликтом на Украине. Об этом заявила в четверг глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Info.

"Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине", - сказала она. "Жители Крыма решили стать частью России. Это позиция бывших президентов Франции Николя Саркози, Валери Жискар д`Эстена, и это также и моя позиция, и этот вопрос не имеет ничего общего с нынешним конфликтом на Украине", - подчеркнула Ле Пен, выступавшая основной соперницей Эмманюэля Макрона на президентских выборах в 2017 и 2022 годах.

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По словам парламентария, "конфликт на Украине связан с минскими соглашениями, которые не касаются Крыма".

Ле Пен подчеркнула, что считает Крым частью России.

"Я говорю это уже десять лет, и я не поменяла своего мнения", - сказала политик. "И эту позицию я разделяю с двумя бывшими президентами Франции", - отметила она.

По мнению главы парламентской фракции "Национального объединения", "вопрос Донбасса должен стать центральным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине".

В конце мая Ле Пен, отвечая на вопросы депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, заявила, что считает Крым легитимной частью России. Она напомнила, что во время поездок в Крым много общалась с его жителями и могла констатировать, что "они гораздо больше чувствуют себя частью России".