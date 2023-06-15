Меньше половины избирателей назвали Байдена честным президентом

Меньше половины американских избирателей, всего 38 процентов, считают действующего президента США Джо Байдена честным и заслуживающим доверия политиком, а 46 процентов респондентов считают наоборот. Об этом стало известно по результатам опроса Economist и YouGov.

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Кандидата на выборах президента в 2024 году от Республиканской партии, бывшего американского лидера Дональда Трампа считают честным еще меньше респондентов — 30 процентов, а больше половины не доверяют экс-президенту.

Также всего 12 процентов опрошенных отметили Байдена как очень сильного лидера, однако 41 процент назвали его очень слабым. На этот вопрос о Трампе 30 процентов опрошенных ответили, что он сильный лидер. 60 процентов уверены, что действующий президент не будет переизбран на свой пост, при этом 56 процентов считают, что Трамп не вернется в президентское кресло.

Результаты опроса показали, что в случае если кандидатами от партий станут Байден и Трамп, то за первого проголосуют 38 процентов избирателей, а за второго 39.