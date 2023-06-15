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Партия «Шор» объявила бойкот заседания парламента Молдавии

Партия «Шор» в Молдавии объявила бойкот и отказалась участвовать в заседании парламента страны из-за давления власти на оппозицию. Сообщение об этом появилось на сайте партии.

Партия «Шор» объявила бойкот заседания парламента Молдавии
© Lenta.ru

«Правящая партия через органы безопасности и силовые структуры преследует лидеров, членов и активных сторонников партии, ограничивает их права на свободу слова и мирные собрания», — говорится в заявлении.

Таким образом объединение рассчитывает привлечь внимание общества и европейских партнеров к решению власти упразднить партию «Шор». В заявлении подчеркивается, что депутаты продолжат общественную работу вне парламента страны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что партия «Шор», контактирует с Москвой и пытается дестабилизировать ситуацию в республике. Тогда же лидер страны призвала защищать молдавское население от «дезинформации», вызванной таким сотрудничеством.

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