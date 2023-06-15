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Американские сенаторы написали письмо арестованному в России Гершковичу

Почти тридцать американских сенаторов написали письмо репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, выразив «сильный гнев и озабоченность» по поводу его задержания в России. Его инициаторами выступили сенаторы Крис Кунс (демократ) и Джеймс Риш (республиканец), пишет WSJ.

Американские сенаторы написали письмо арестованному в России Гершковичу
© ТАСС

«Мы приветствуем ваши усилия по освещению правды о предосудительном вторжении России в Украину, конфликте, который привел к неописуемым зверствам, трагедиям и человеческим жертвам», — говорится в письме.

Гершковича обвиняют в шпионаже: следствие утверждает, что по заданию властей США журналист собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Он отказался признать вину. Журналист был задержан 30 марта в Екатеринбурге, Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа 2023 года.

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