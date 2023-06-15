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Госдеп выделит $3,9 млн на «национальное восстановление» Украины

Госдеп США намерен выделить более $3,9 млн на программу по интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на Украине, чтобы способствовать «национальному восстановлению страны». Об этом со ссылкой на описание тендера пишет RT.

Госдеп выделит $3,9 млн на «национальное восстановление» Украины
© globallookpress.com

«Цель этой программы — оказать поддержку ВПЛ, вместе с тем направляя в нужное русло эффективные и оперативно реагирующие структуры поддержки на Украине», — говорится в документе.

Для этого специалисты Бюро по разрешению конфликтов и стабилизационным операциям Госдепа США намерены наращивать потенциал органов госуправления, повышать уровень взаимодействия и навыков решения конфликтов среди внутренне перемещенных лиц и принимающих сторон, а также со СМИ для «снижения предубеждения».

Данная программа реализуется бюро с 2020 года и, по мнению опрошенного изданием политолога Ивана Мезюхо, направлена на воспитание «агентов влияния» на Украине.

«США всегда финансировали лидерские программы на Украине, работали с молодежью, и таким образом обзаводились агентами влияния внутри страны, которые постепенно становились ведущими политическими акторами», - пояснил эксперт, назвав программу очередным этапом этой работы.

Ранее стало известно, что посольство США в Киеве объявило тендер на представление поддержки украинским СМИ, которые должны доносить до аудитории «подтвержденную» информацию о военных и политических событиях. При этом одна из целей программы – противодействие «дезинформации» и «мифам российской пропаганды», а в фокусе внимания должны быть события в зоне боевых действий и в целом в политической сфере на Украине.

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