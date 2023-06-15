США пригрозили Карабаху контртеррористической операцией

Власти США пытаются принудить представителей Нагорного Карабаха ко встрече с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне.

По его словам, США угрожают Карабаху контртеррористической операцией в случае отказа от встречи.

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Источник утверждает, что Вашингтон «в ультимативной форме» требует от представителей Карабаха согласиться на переговоры с азербайджанской стороной. По данным собеседника агентства, встречу предлагается провести в «третьей стране под присмотром американских кураторов».

«Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают чуть ли не проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе», - отмечает агентство.

По данным РИА Новости, в Карабахе негативно отреагировали на давление американцев, но встречу с Азербайджаном лоббирует главный карабахский дипломат Сергей Газарян, «чьи интересы полностью совпадают с азербайджанскими».

В сентябре 2020 года произошло крупнейшее за последние годы обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Начались обстрелы и столкновения сил Армении и Азербайджана, стороны обвинили друг друга в эскалации. 8 ноября 2020-го Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши.

Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Три страны подписали соглашение, в рамках которого Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

В 2022-м Баку передал Еревану предложения по мирному договору, включающие в себя взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, подтверждение отсутствия территориальных претензий, демаркацию госграницы, установление дипломатических отношений и открытие транспортных коммуникаций.

В мае 2023-го премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Карабах в составе Азербайджана, если Баку гарантирует права армян на этой территории.