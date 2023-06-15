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США пригрозили Карабаху контртеррористической операцией

Власти Соединенных Штатов принуждают представителей Карабаха встретиться с официальными лицами Азербайджана в нейтральной стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне. По его словам, в противном случае США готовы объявить проведение контртеррористической операции в регионе.

США пригрозили Карабаху контртеррористической операцией
© globallookpress.com

В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в третьей стране. <...> Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что Вашингтон также настаивает на присутствии на встрече американского куратора. По словам дипломатического источника, целью подобных действий является внедрение США в регион.

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Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация США предложила руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением. Сотрудник Госдепа уточнил, что речь идет о разведении войск в районе границы, а также о защите этнических армян в Карабахе. По его словам, в переговорах между двумя странами есть «положительные сдвиги».

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