США пригрозили Карабаху контртеррористической операцией

Власти Соединенных Штатов принуждают представителей Карабаха встретиться с официальными лицами Азербайджана в нейтральной стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне. По его словам, в противном случае США готовы объявить проведение контртеррористической операции в регионе.

В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в третьей стране. <...> Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что Вашингтон также настаивает на присутствии на встрече американского куратора. По словам дипломатического источника, целью подобных действий является внедрение США в регион.

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация США предложила руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением. Сотрудник Госдепа уточнил, что речь идет о разведении войск в районе границы, а также о защите этнических армян в Карабахе. По его словам, в переговорах между двумя странами есть «положительные сдвиги».