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В Кривом Роге вспыхнул пожар на двух промышленных предприятиях

На Украине два промышленных предприятия в Кривом Роге получили повреждения, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Кривом Роге вспыхнул пожар на двух промышленных предприятиях
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

По его словам, ночью там возникли возгорания. В настоящее время огонь удалось ликвидировать. Есть значительные разрушения производственных сооружений, повреждены газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус, отметил Лысак.

Ранее в Кривом Роге были слышны взрывы.

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