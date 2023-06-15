В Кривом Роге вспыхнул пожар на двух промышленных предприятиях
На Украине два промышленных предприятия в Кривом Роге получили повреждения, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, ночью там возникли возгорания. В настоящее время огонь удалось ликвидировать. Есть значительные разрушения производственных сооружений, повреждены газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус, отметил Лысак.
Ранее в Кривом Роге были слышны взрывы.
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