В Кривом Роге вспыхнул пожар на двух промышленных предприятиях

На Украине два промышленных предприятия в Кривом Роге получили повреждения, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ночью там возникли возгорания. В настоящее время огонь удалось ликвидировать. Есть значительные разрушения производственных сооружений, повреждены газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус, отметил Лысак.