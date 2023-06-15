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В Госдуме заявили о позорном провале контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление Киева провалилось, сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы России Петра Толстого.

По его словам, поставки Украине вооружений со стороны Запада не изменили ситуацию. Парламентарий назвал провал «позорным», а иностранные боеприпасы бесполезными.

Как отметил депутат, неудача украинских военных заставила многих европейцев задуматься о том, что они зря оказывали поддержку Киеву. Толстой указал, что за последнее время российские войска смогли уничтожить около 120 иностранных танков, переданных Украине.

Россия поднимет вопрос подрыва «Северных потоков» в Совбезе ООН

По инициативе Москвы будет рассмотрен вопрос о расследовании подрыва газопроводов «Северные потоки», сообщил в Telegram первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, консультации Совета Безопасности пройдут в закрытом режиме 15 июня. После этого российская делегация пообщается с журналистами.

Ранее прокурор Матс Юнгквист, возглавивший проведение расследования теракта на трубопроводах, заявил о его скором завершении. Подчеркивается, что на дне были найдены следы взрывчатки.

В УЕФА отреагировали на скандал вокруг украинского флага в финале Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на инцидент вокруг флага Украины во время финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», сообщает championat.com.

Там заявили, что безопасность на стадионе находится под контролем местных организаторов и местных правоохранительных органов. Это была личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности турецкой полиции по снятию флага.

Глава правоохранительных органов, узнав о произошедшем, попросил вернуть флаг болельщику. При этом УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах.

Напомним, у одного из болельщиков «Манчестер Сити» забрали украинский флаг по ходу матча, который завершился со счётом 1:0 в пользу «Манчестер Сити».

Стало известно о загадочном послании погибшего на Украине финского наемника

Погибший во время боев на Украине наемник их Финляндии оставил перед смертью загадочное послание, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — следует из сообщения бойца.

Наемник рассказывал о нехватке профессионализма в рядах украинской армии.

Финский военнослужащий погиб в минувшие выходные. Ему было менее 30 лет.

В Японии предостерегли Зеленского от затеи по Крыму

Украинская армия не сможет напасть на Крым без прямого участия Североатлантического альянса, сообщил President Online экс-главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

По его словам, нельзя представить, чтобы Киев напал на полуостров, используя только собственные силы. Для этого потребуется прямое вмешательство НАТО, и прежде всего — Соединенных Штатов. Отмечается, что в данном случае речь будет идти фактически о конфликте между Вашингтоном и Москвой, что может перерасти в третью мировую войну.