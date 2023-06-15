Стало известно о желании почти 20 стран вступить в БРИКС

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что почти 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Рябков подчеркнул, что список кандидатов на вступление в БРИКС продолжает расширяться. Число заинтересованных в этом стран приближается к двум десяткам.

«Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть», — отметил дипломат.

Ранее глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев допустил, что Сербия может быть заинтересована во вступлении в БРИКС. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».