Украинский лидер Владимир Зеленский обманул граждан Соединенных Штатов, пообещав не атаковать российскую территорию, сообщает Newsweek.

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Как напоминает издание, около года назад глава государства отправился в медиа-тур по США, пообещав американцам, что «мы не планируем нападать на территории России». Эти слова поддержал американский лидер Джо Байден, который заявил: «мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ».

В статье отмечается, что больше нет сомнений в том, что украинская армия наносит удары по территории РФ, а американские власти лгут о политике Вашингтона на Украине.

«Было убедительно доказано, что украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию — это именно то, что, как подчеркивали Байден и другие чиновники администрации, они якобы не поддерживают и не допускают», — говорится в материале.

Одним из ярких примеров последнего времени стала статья CNN, в которой сообщалось, что «высокопоставленные официальные лица США» признали, что, хотя они «осудили удары внутри России», в частном порядке они «считают трансграничные атаки разумной военной стратегией». Государственный чиновник, говорящий одно на публике, а наедине другое, раньше был самым верным признаком официального обмана, который журналист мог надеяться раскрыть.