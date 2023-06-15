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В Европарламенте назвали неэффективными санкции против России

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что эффект от 11-го пакета санкций против России станет ограниченными, поскольку предыдущие ограничения не оказали серьезного влияния на экономику страны. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

В Европарламенте назвали ошибку в санкционной политике в отношении РФ
© РИА Новости

Мариани назвал неэффективными санкции против России и подчеркнул, что новые ограничения станут безрезультатными.

«Ошибка Брюсселя и Вашингтона заключается в том, что они цепляются за идею, будто американская гегемония все еще на пике своего развития, тогда как мы видим, что мир меняется с огромной скоростью», — отметил он.

Депутат привел в качестве примера Турцию, отдаляющуюся от НАТО. Он также выделил Индию и Китай, который отказываются следовать идеям США, а также Саудовскую Аравию.

«Такая последовательность политических действий создает впечатление, что весь мир, кроме европейцев, реорганизуется, чтобы зафиксировать конец американской гегемонии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что страны ЕС не смогли договориться о новом пакете антироссийских санкций. Государствам не удалось степень жесткости ограничений.

В НАТО обсудят сдерживание России

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