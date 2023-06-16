Токаев освободил от должности посла Казахстана в России

Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла республики в России.
Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.
«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в указе Токаева.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан не приемлет превращения Центрально-Азиатского региона в арену геополитического противостояния.