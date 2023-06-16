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Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла республики в России.

Токаев освободил от должности посла Казахстана в России
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в указе Токаева.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан не приемлет превращения Центрально-Азиатского региона в арену геополитического противостояния.

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