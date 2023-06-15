Стало известно о непубличном требовании США к Украине

Обозреватель Джейми Деттмер заявил, что Вашингтон выдвинул Киеву непубличное требование насчет итогов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Politico.

Деттмер напомнил, что публично США многократно заявляли, что поддержат Украину столько, сколько потребуется. Однако стало известно, что официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что для получения дальнейшей поддержки «необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя [в ходе контрнаступления]».

По словам журналиста, сама Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к серьезным действиям в конфликте с Россией. Неудачи ВСУ могут разрушить надежды западных стран, заключил он.