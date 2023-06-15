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Стало известно о непубличном требовании США к Украине

Обозреватель Джейми Деттмер заявил, что Вашингтон выдвинул Киеву непубличное требование насчет итогов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Politico.

Стало известно о непубличном требовании США к Украине
© РИА Новости

Деттмер напомнил, что публично США многократно заявляли, что поддержат Украину столько, сколько потребуется. Однако стало известно, что официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что для получения дальнейшей поддержки «необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя [в ходе контрнаступления]».

По словам журналиста, сама Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к серьезным действиям в конфликте с Россией. Неудачи ВСУ могут разрушить надежды западных стран, заключил он.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ не достигли никаких успехов в ходе контрнаступления. Он подчеркнул, что в украинской операции «все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь».

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