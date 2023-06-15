В США заявили о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
Украинские военные ничего не добилась во время контрнаступления, сообщил в эфире Judging Freedom экс-советник Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, это связано с тем, что в контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь.
«Достижения» армии Украины в отчетах не имеют никакой ценности, так как находятся далеко от зоны боевых действий.
Ранее Макгрегор указал, что результатом наступления ВСУ станет потеря Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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