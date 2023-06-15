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Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил в четверг поздравления с 70-летием председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
© ТАСС

"Благодаря вашему энергичному руководству еще больше возрос авторитет Коммунистической партии Китая (КПК), была достигнута цель строительства всесторонне благополучного общества, а также укрепились государственная мощь и международный статус Китая", - говорится в поздравительной телеграмме, адресованной председателю КНР.

Лидер КНДР добавил, что Си Цзиньпин "с чувством ответственности" за партию, государство и народ много лет прилагал "самоотверженные усилия ради дела социализма с китайской спецификой".

Ким Чен Ын отметил, что с удовлетворением наблюдает за успехами коллеги при проведении нового курса в построении современного социалистического государства.

"В послании выражена уверенность, что борьба за процветание Китая обязательно закончится победой благодаря руководству товарища Си Цзиньпина, партии и народу Китая, сплоченным вокруг Центрального комитета партии во главе с генеральным секретарем", - информирует ЦТАК.

Лидер КНДР пожелал председателю КНР еще больших успехов в "важной и ответственной работе" по руководству партией и страной. Ким Чен Ын по случаю дня рождения Си Цзиньпина также направил корзину с цветами, которую посол народной республики в Пекине передал заместителю заведующего отделом международных связей Центрального комитета КПК .

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