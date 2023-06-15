Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил в четверг поздравления с 70-летием председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Благодаря вашему энергичному руководству еще больше возрос авторитет Коммунистической партии Китая (КПК), была достигнута цель строительства всесторонне благополучного общества, а также укрепились государственная мощь и международный статус Китая", - говорится в поздравительной телеграмме, адресованной председателю КНР.

Лидер КНДР добавил, что Си Цзиньпин "с чувством ответственности" за партию, государство и народ много лет прилагал "самоотверженные усилия ради дела социализма с китайской спецификой".

Ким Чен Ын отметил, что с удовлетворением наблюдает за успехами коллеги при проведении нового курса в построении современного социалистического государства.

"В послании выражена уверенность, что борьба за процветание Китая обязательно закончится победой благодаря руководству товарища Си Цзиньпина, партии и народу Китая, сплоченным вокруг Центрального комитета партии во главе с генеральным секретарем", - информирует ЦТАК.