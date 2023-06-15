В Японии предостерегли Зеленского от затеи по Крыму

Киев не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия Североатлантического альянса, сообщил President Online экс-главный аналитик Министерства иностранных дел Японии Масару Сато.

По его словам, на практике немыслимо представить, чтобы армия Украины напала на Крымский полуостров, используя только свои силы. Для этого потребуется прямое вмешательство НАТО, главным образом войск Соединенных Штатов. Как указал эксперт, поскольку в данном случае речь будет идти фактически о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастет в третью мировую войну, очень велика.

Сато считает, что бывшей советской республике не позволят «пересечь красную линию, которая приведет к глобальному конфликту». Бывший главный аналитик отметил, что президент Владимир Зеленский в отчаянии, потому что его повесят, если он закончит конфликт. Однако США «рисуют» не тот сценарий победы, который хочет Киев.