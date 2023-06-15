В Польше испугались мировой войны из-за США

«Американцы пытаются предотвратить мировую войну. Однако очень многие хотели, чтобы не было войны, а потом как-то сделали так, чтобы она случилась… Я очень боюсь, что нас втянут в эту войну. Энтузиазм PiS [правящая партия в Польше] по поводу этой мировой войны поистине заслуживает осуждения», — рассказал политик.