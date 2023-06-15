Глава Минюста США отверг упреки в политизации дела Трампа

"Как вы знаете, я не могу говорить о деталях этого или любого другого разбираемого уголовного дела. Как я сказал при назначении г-на Смита, я поступил таким образом, потому что это подчеркивает приверженность Министерства юстиции как независимости, так и подотчетности. Г-н Смит - кадровый прокурор с большим стажем работы, он собрал группу опытных и талантливых прокуроров и оперативных работников [правоохранительных органов], разделяющих его приверженность непредвзятости и верховенству закона", - сказал в среду журналистам Гарленд.