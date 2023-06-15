Бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато заявил, что Украина не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО. По его словам, которые приводит President Online, из-за этого сейчас велика вероятность начала третьей мировой войны.

С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск. Поскольку речь фактически идет о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастет в третью мировую войну, очень велика, — подчеркнул Сато.

Он считает, что Киеву не дадут «пересечь красную линию», ведущую к глобальному конфликту. Украинский президент Владимир Зеленский «находится в отчаянии», поскольку у Вашингтона не тот сценарий украинского конфликта, который хотели бы видеть в Киеве, уточнил японский аналитик.

Настоящая цель Вашингтона в этом конфликте — ослабить Москву. Киев — всего лишь инструмент для этого, — заключил экс-представитель дипломатического ведомства.