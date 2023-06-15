Телеканал Fox News сопроводил эфир с Байденом подписью "воображаемый диктатор"
Телеканал Fox News назвал президента США Джо Байдена "воображаемым диктатором". Это произошло во время эфира во вторник вечером, сообщает ТАСС.
Подпись внизу экрана гласила: "Воображаемый диктатор выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника", а в это время на одной половине экрана зрители могли видеть Джо Байдена, а на другой - экс-президента США Дональда Трампа, который выступал в штате Нью-Джерси после предъявления ему в суде Майами обвинений.
Позже на брифинге для журналистов пресс-секретарь администрации американского лидера Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом обратил внимание на эту подпись. При этом она отказалась комментировать инцидент.
Жан-Пьер лишь отметила, что могла бы сказать по поводу произошедшего "примерно 787 миллионов вещей", добавив, что "это неправильно". Вдаваться в подробности она не стала.
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