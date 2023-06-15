В «Укрэнерго» рассказали о нестабильности энергосистемы страны

На Украине оценили стабильность энергосистемы страны, сообщает РИА Новости.

Как заявил председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, дефицит электроэнергии в некоторых случаях присутствует из-за снижения выработки. Это связано с тяжелыми разрушениями от российских ракет и дронов тепловых и гидроэлектростанций минувшей зимой. В настоящее время повреждено очень много электростанций и сетей. Отмечается, что многие энергоблоки разрушены.

Как отметил глава компании, иногда выполнять восстановительные работы приходится «из состояния полного разрушения». Тем временем, на атомных станциях осуществляются плановые ремонты, из-за низкого производства ими энергии в летний период «покрывать дефицит иногда тяжело». С этой целью «Укрэнерго» принудительно активирует производство на электростанциях, либо использует импорт электроэнергии из Европейского союза.