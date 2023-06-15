Блинкен отправится в Китай для обсуждения конфликта на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Китай 18-19 июня планирует обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Он выразил уверенность, что Блинкен проведет переговоры по этой теме.

«Если Китай серьезно относится к достижению мира, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, разумеется, это было бы важным и полезным», — анонсировало американское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, Блинкен намерен коснуться политики Китая в ряде областей, в том числе ситуацию в Тайваньском проливе. Кроме того, он поднимет вопрос развития отношений Пекина и Москвы в контектсе специальной военной операции (СВО) на Украине.