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Блинкен в Китае обсудит перспективы урегулирования конфликта на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Китай 18-19 июня планирует обсудить со своими коллегами, среди прочего, перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Блинкен отправится в Китай для обсуждения конфликта на Украине
© РИА Новости

Он выразил уверенность, что Блинкен проведет переговоры по этой теме.

«Если Китай серьезно относится к достижению мира, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, разумеется, это было бы важным и полезным», — анонсировало американское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, Блинкен намерен коснуться политики Китая в ряде областей, в том числе ситуацию в Тайваньском проливе. Кроме того, он поднимет вопрос развития отношений Пекина и Москвы в контектсе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее участники саммита G7 призвали Китай оказать давление на Россию для вывода войск с Украины. КНР предложили поддержать «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН» и наладить прямой диалог с Киевом.

Блинкен заявил, что обе партии в Конгрессе поддерживают Украину

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