Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает ТАСС с места событий.

Отмечается, что Гросси оценил уровень воды в пруду-охладителе и осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна. Он выразил желание еще раз побывать на ЗАЭС в дальнейшем.

Он отметил, что подписание письменного соглашения по обеспечению безопасности ЗАЭС пока невозможно, так как между сторонами «нет переговоров о мире или прекращении огня».

Ранее Гросси отложил свой визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что опасался за свою безопасность.

Ожидалось, что Гросси посетит АЭС 14 июня после переговоров в Киеве, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов».