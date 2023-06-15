$83.96-0.3690.97-0.10

Гросси покинул Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает ТАСС с места событий.

Гросси покинул Запорожскую АЭС
© РИА Новости

Отмечается, что Гросси оценил уровень воды в пруду-охладителе и осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна. Он выразил желание еще раз побывать на ЗАЭС в дальнейшем.

Он отметил, что подписание письменного соглашения по обеспечению безопасности ЗАЭС пока невозможно, так как между сторонами «нет переговоров о мире или прекращении огня».

Ранее Гросси отложил свой визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что опасался за свою безопасность.

Ожидалось, что Гросси посетит АЭС 14 июня после переговоров в Киеве, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов».

Гросси, находясь с визитом в Киеве, заявил, что не видит признаков того, что Россия переместила тяжелую военную технику на Запорожскую АЭС. Он также признавал, что «очень обеспокоен» тем, что атомная станция может попасть в зону контрнаступления ВСУ.

2
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители