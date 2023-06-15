Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, передает ТАСС с места событий.
Отмечается, что Гросси оценил уровень воды в пруду-охладителе и осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна. Он выразил желание еще раз побывать на ЗАЭС в дальнейшем.
Он отметил, что подписание письменного соглашения по обеспечению безопасности ЗАЭС пока невозможно, так как между сторонами «нет переговоров о мире или прекращении огня».
Ранее Гросси отложил свой визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что опасался за свою безопасность.
Ожидалось, что Гросси посетит АЭС 14 июня после переговоров в Киеве, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов».
Гросси, находясь с визитом в Киеве, заявил, что не видит признаков того, что Россия переместила тяжелую военную технику на Запорожскую АЭС. Он также признавал, что «очень обеспокоен» тем, что атомная станция может попасть в зону контрнаступления ВСУ.