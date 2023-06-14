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В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях

Советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что при желании Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях. Об этом он заявил в беседе с изданием Myśl Polska.

В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях
© Lenta.ru

Пайн ранее представил план урегулирования конфликта на Украине, который предполагает подписание с Россией перемирия. он допустил, что в таком случае США заставят президента страны Владимира Зеленского признать потерю территорий.

«США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», — подчеркнул он.

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