В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях

Советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что при желании Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях. Об этом он заявил в беседе с изданием Myśl Polska.