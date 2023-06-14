СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда

Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый в ненадлежащем хранении секретных документов, собрал свыше двух миллионов долларов пожертвований после суда. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет о сумме в размере 2,04 миллиона долларов, которые Трамп собрал на мероприятии в штате Нью-Джерси после заседания суда.

Напомним, что накануне Трамп принял участие в заседании федерального суда в Майами, где ему было предъявлено обвинение по 37 пунктам в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию. Ни по одному из них он не признал свою вину. Позже Трампе выступил перед сторонниками в Нью-Джерси.