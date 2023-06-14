Обама станет платить меньше налогов из-за лазейки в законе, которую сам критиковал

Бывший президент США Барак Обама будет платить меньше налогов из-за лазейки в законе, которую сам же активно критиковал во время своего правления. Об этом сообщает The New York Post.

Уточняется, что Обама является партнёром спортивной ассоциации NBA Africa – в 2021 году организация заявила, что бывший президент будет иметь в новом предприятии «миноритарную долю». Как считает независимый журналист Ли Фэн, сотрудничество Обамы и NBA Africa структурировано как доля «процентов на прибыль», что напоминает лазейку в законе, которую Обама назвал «подарком для богатых» и активно критиковал во время своего президентства.

Доля «процентов на прибыль» представляет из себя льготу, доступную сотрудникам компаний с ограниченной ответственностью. Она позволяет служащим иметь право на грант в виде процента от будущей прибыли компании, при этом гранты рекламодателям и опытным инвесторам не облагаются налогом как доход работника.

Фэнг также добавил, что благодаря этому Обама будет облагаться налогом по ставке прироста капитала всего в 20% – это значительно ниже, чем подоходный налог обычных граждан США. Это станет возможным, если бывший президент получит прибыль от продажи NBA Africa, если такая случится в будущем. При этом сам Обама во время своего правления осуждал такую лазейку, так как она позволяла «богатым платить меньше, чем их секретари».