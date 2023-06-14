Кадыров опубликовал видео с Делимхановым

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой обсуждает специальную военную операцию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым.

Кадыров в Telegram отметил, что удивлен ложью со стороны украинских СМИ, которые продолжают заявлять о «ликвидации» Делимханова даже после опровергающего эту информацию снимка.

«Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» – заявил глава Чечни.

По словам Кадырова, Даудов сообщил, что чеченские подразделения добились «заметных успехов» в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР, «активно давят противника на Марьинском направлении», а также принимают «исчерпывающие меры по защите приграничных территорий в Белгородской области».

Кадыров заявил, что ему «смешно наблюдать», как «украинская пропаганда активно пытается «похоронить» представителей Чечни. В частности, Кадыров подчеркнул, что «Герой России Адам Султанович весьма оперативно вернулся с того света, лично убедившись, что там ждут только укрофашистов».

«Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться. Ну, или можете считать это откровенным издевательством над украинскими средствами массовой дезинформации. Я уже давно понял их лживую сущность. Рекомендовал бы и некоторым нашим изданиям поскорее это осознать и не поддаваться на провокации», – заявил Кадыров, пригрозив и дальше «давить бандеровские и натовские формирования».