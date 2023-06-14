Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и других политиков о вине России в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) являются либо дилетантизмом, либо умышленным дезинформированием населения, заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в течение восьми месяцев правительство «водит за нос парламент и общественность», не желая добиваться расследования инцидентов на «Северных потоках». Политик уточнил, что правительство тянет время и, возможно, лжет.

«А с катастрофой на ГЭС все иначе — в этом случае канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат», — раскритиковал он.