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В Германии раскритиковали Шольца за слова о Каховской ГЭС

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца и других политиков о вине России в подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) являются либо дилетантизмом, либо умышленным дезинформированием населения, заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Об этом пишет РИА Новости.

В Германии раскритиковали Шольца за слова о Каховской ГЭС
© globallookpress.com

По его словам, в течение восьми месяцев правительство «водит за нос парламент и общественность», не желая добиваться расследования инцидентов на «Северных потоках». Политик уточнил, что правительство тянет время и, возможно, лжет.

«А с катастрофой на ГЭС все иначе — в этом случае канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат», — раскритиковал он.

Шольц выступил с заявлением, в котором назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «новым измерением» в российско-украинском конфликте. Канцлер Германии обвинил в разрушении плотины Россию.

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