В США заявили о колоссальных потерях ВСУ с начала контрнаступления

Он также объяснил неудачу ВСУ в прорыве по линии фронта — по словам эксперта, это связано с нехваткой поддержки с воздуха. Джонсон заявил, что у украинской армии нет достаточного количества мобильной артиллерии и комплексов ПВО для таких атак.

Ранее, в мае, эксперт отметил, что Запад недооценил возможности армии и экономики России. «С прошлого марта нам уже целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее», — заявил он и добавил, что Россия при этом наносит удары невиданными темпами.