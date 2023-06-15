Телеканал CNN узнал о позиции Байдена по членству Украины в НАТО

Президент США Джо Байден и его администрация находятся в разгаре важного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к альянсу. Об этом сообщает CNN.

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По данным телеканала, Байден привержен нынешней позиции альянса, в которой говорится, что Украина присоединится к НАТО. Однако высокопоставленные официальные лица США признают, что среди союзников по НАТО "существует широкий спектр мнений" по поводу членства Украины.

"Я думаю, что лучше всего это можно описать так: в рамках альянса идет содержательный разговор с целым рядом точек зрения", — заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

CNN подчеркивает, что вопрос членства Украины стал одной из самых горячих тем для членов НАТО, которым удалось оставаться едиными в своем ответе на действия России. Некоторые союзники в Восточной Европе выступают за "более конкретный" путь присоединения Киева к оборонному альянсу. Другие европейские чиновники, особенно в Западной и Южной Европе, утверждают, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационной и чрезвычайно рискованной авантюрой для альянса.

"Разногласия вызвали срочные дискуссии в преддверии саммита. От результатов разговоров может зависеть, присутствует ли на мероприятии президент Украины Владимир Зеленский", - отмечает телеканал.

Зеленский заявлял, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.

Издание The Guardian писало, что Украине на саммите НАТО в Литве не будет предложен конкретный план по вступлению в Североатлантический альянс. Вместо этого Киев получит некие гарантии безопасности.