США тайно возобновили переговоры с Ираном для освобождения своих заключенных и сдерживания развития ядерной программы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что представители Белого дома как минимум трижды ездили в Оман для косвенных контактов. Официальные лица Омана передавали сообщения между двумя сторонами. В обмен на освобождение заключенных и ограничения на ядерные работы Тегеран добивается получения миллиардов долларов доходов от иранской энергетики.