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Западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS

Участники заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из западных стран вышли из зала во время того, как российские представители начали показывать осколки от снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк. Об этом рассказал глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

Западные делегаты ОБСЕ вышли из зала при показе РФ осколков боеприпасов HIMARS
©  предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ

По его мнению, такое неожиданное действие со стороны западных делегатов доказывает, «что им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада» ко всему происходящему на Украине. Гаврилов добавил, что российская стороны задала прямой вопрос на заседании ОБСЕ, показывая фрагменты снарядов:

«Как бы отреагировали западные коллеги, если бы что-то подобное было содеяно в отношении, скажем, англичан в Ирландии, (…) итальянцев в Швейцарии, шведов в Финляндии?» После этого иностранные делегации начали покидать зал.

«Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа, так они и сделали», — утверждает Гаврилов.

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