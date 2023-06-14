Западные делегаты ОБСЕ вышли из зала при показе РФ осколков боеприпасов HIMARS

Участники заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из западных стран вышли из зала во время того, как российские представители начали показывать осколки от снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк. Об этом рассказал глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.