Президент Сербии Александар Вучич экстренно покинул прием в честь Дня России в посольстве РФ из-за задержания вооружённых силовиков непризнанного Косово в центре республики. Об этом сообщает газета «Вечерние новости».

Согласно имеющейся информации, сотрудники сербских правоохранительных органов задержали в центральной части страны трёх спецназовцев Косово. В этот момент президент Сербии Вучич находился на приеме в посольстве России. Узнав об инциденте, он поблагодарил российскую сторону за приглашение на мероприятие в честь Дня России, после чего срочно покинул российское диппредставительство.

Уточняется, что задержанные спецназовцы имели при себе огнестрельное оружие (в том числе автоматы), средства наблюдения, рации, карты, а также навигационные системы.