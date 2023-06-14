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Вучич экстренно покинул прием в российском посольстве из-за задержания косовских силовиков

Президент Сербии Александар Вучич экстренно покинул прием в честь Дня России в посольстве РФ из-за задержания вооружённых силовиков непризнанного Косово в центре республики. Об этом сообщает газета «Вечерние новости».

Согласно имеющейся информации, сотрудники сербских правоохранительных органов задержали в центральной части страны трёх спецназовцев Косово. В этот момент президент Сербии Вучич находился на приеме в посольстве России. Узнав об инциденте, он поблагодарил российскую сторону за приглашение на мероприятие в честь Дня России, после чего срочно покинул российское диппредставительство.

Уточняется, что задержанные спецназовцы имели при себе огнестрельное оружие (в том числе автоматы), средства наблюдения, рации, карты, а также навигационные системы.

Сербы вышли на протест на севере Косово из-за ареста местного жителя

Вучич заявил, что премьер непризнанного Косова провоцирует новую войну в Европе.

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