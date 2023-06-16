В США допустили военный конфликт с Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер допустил, что текущая траектория отношений Вашингтона и Пекина может привести к военному конфликту между Соединенными штатами и Китаем . Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Ранее Генри Киссинджер заявил, что решение проблемы Тайваня в настоящее время найти невозможно, поэтому нынешнее положение вещей следует сохранять. Он предложил исходить из формулы, которая поддерживает соответствующий статус острова в течение определенного количества лет, в течение которых стороны не будут угрожать друг другу или ограничат размещение своих сил, направленных друг против друга. При этом, подчеркнул экс-госсекретарь, такая формула потребует аккуратности в формулировках, «чтобы не сказать, что мы относимся к Тайваню как к стране».