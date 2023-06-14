В Грузии ответили на предложение заморозить российские активы

«Арахамия, [глава СНБО Алексей] Данилов, [глава Офиса президента Украины Михаил] Подоляк призывали нас открыть второй фронт, нас пытаются спровоцировать на какую-то полемику. У нас нет никакого желания входить с ними в полемику. Мы занимаемся своим делом, они — своим», — раскритиковал эти призывы Кобахидзе.