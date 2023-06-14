Страны НАТО склоняются к продлению полномочий действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга из-за возникших разногласий по поводу его преемника. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного дипломата.

Источник сообщает, что в данный момент НАТО не может найти общего решения касательно кандидатуры преемника Столтенберга. В связи с этим участники альянса всё больше склоняются к краткосрочному компромиссу в виде очередного продления полномочий текущего генсека. При этом сам Столтенберг согласен остаться на посту, если это в интересах альянса, хоть и «не намерен настаивать» на своём переизбрании.