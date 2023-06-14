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Из-за разногласий по преемнику Столтенберга, НАТО склоняется к продлению его полномочий

Страны НАТО склоняются к продлению полномочий действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга из-за возникших разногласий по поводу его преемника. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного дипломата.

Источник сообщает, что в данный момент НАТО не может найти общего решения касательно кандидатуры преемника Столтенберга. В связи с этим участники альянса всё больше склоняются к краткосрочному компромиссу в виде очередного продления полномочий текущего генсека. При этом сам Столтенберг согласен остаться на посту, если это в интересах альянса, хоть и «не намерен настаивать» на своём переизбрании.

Отмечается, что при обсуждении преемника участники НАТО решили отдать предпочтение представителю восточноевропейской страны, чтобы подчеркнуть значимость региона и конфликта на Украине. Конкретно обсуждались кандидатуры премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, но те не получили единодушного одобрения.

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Ранее Столтенберг заявил, что НАТО найдёт «прекрасного человека » на его место.

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