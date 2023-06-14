Стало известно о планах увеличения гарнизона НАТО в Европе

После саммита НАТО в Вильнюсе , который пройдет с 11 по 12 июля, члены НАТО суммарно развернут 300 тысяч военных при поддержке значительных сил ВМС и ВВС стран-участниц западного оборонного блока. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг , сообщает ТАСС .

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий из-за разногласий о новой кандидатуре генерального секретаря. Разногласия в альянсе по поводу кандидатуры преемника Столтенберга привели к тому, что норвежец может остаться на посту после 30 сентября, когда истекает срок полномочий.