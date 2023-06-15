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Турция вызвала посла Швейцарии после антитурецкого митинга

Турция вызвала посла Швейцарии в Анкаре Жана-Даниэля Руха в связи с демонстрацией в Цюрихе против турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Турции.

Турция вызвала посла Швейцарии из-за сожжения чучела Эрдогана
© Olivier Matthys/AP

По данным источника, заместитель министра иностранных дел Турции Мехмет Кемаль Бозбай заявил послу Швейцарии, что эти действия неприемлемы, и потребовал провести расследование для установления причастных к ним лиц.

На демонстрации в Швейцарии было сожжено чучело Эрдогана.

В марте полиция Финляндии отобрала чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у митингующих в Хельсинки

11 января в Швеции прошла протестная акция в поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Митингующие перед мэрией Стокгольма подвесили вверх ногами манекен президента Турции Эрдогана. После этого власти Турции отменили визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Анкару.

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