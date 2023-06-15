Турция вызвала посла Швейцарии из-за сожжения чучела Эрдогана

Турция вызвала посла Швейцарии в Анкаре Жана-Даниэля Руха в связи с демонстрацией в Цюрихе против турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел Турции.

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По данным источника, заместитель министра иностранных дел Турции Мехмет Кемаль Бозбай заявил послу Швейцарии, что эти действия неприемлемы, и потребовал провести расследование для установления причастных к ним лиц.

На демонстрации в Швейцарии было сожжено чучело Эрдогана.

В марте полиция Финляндии отобрала чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у митингующих в Хельсинки