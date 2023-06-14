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В Киеве закупили сотни кожаных барабанов для бомбоубежищ

Украинские журналисты выяснили, что Днепровская районная администрация Киева закупила для бомбоубежищ 306 барабанов из натуральной кожи на общую сумму 900 тысяч гривен (более 2 миллионов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

В Киеве закупили сотни кожаных барабанов для бомбоубежищ
© Lenta.ru

Целью закупки указана «психологическая разгрузка детей в укрытиях во время воздушных тревог». Цена одного барабана колеблется от 1900 до 3960 гривен (от 4,5 до 9 тысяч рублей).

Также чиновники приобрели 153 комплекта палочек к ним.

Ранее выяснилось, что 31 процент убежищ в Киеве нельзя использовать для спасения от обстрелов.

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