Блинкен призовет в Пекине восстановить линии связи между военными США и КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ходе предстоящего визита в Пекин высказаться за возобновление работы линий связи между американскими и китайскими вооруженными силами. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном скорой поездке Блинкена в Пекин, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.