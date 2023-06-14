Трамп пообещал расследовать возможные махинации Байдена при победе на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что в случае своей победы на выборах он назначит спецпрокурора для расследования возможных махинаций нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает издание Politico.

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Соответствующее заявление политик сделал после того, как ему предъявили обвинения из-за хранения секретных документов.

Трамп пообещал, что в 2024 году, когда пройдут президентские выборы, «справедливость восторжествует». А день, когда ему предъявили обвинения, станет «днем позора».

Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он хранил у себя секретные документы. Он заявил, что невиновен, а обвинения являются «политическим преследованием».