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Глава МИД ФРГ: страна заплатила «тройную цену» за каждый кубометр газа из РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила на пресс-конференции в Берлине, что страна заплатила «тройную цену» за каждый кубический метр газа, который был поставлен из России. По ее словам, страна принесла в жертву национальную безопасность, передает ТАСС.

Бербок: ФРГ заплатила «тройную цену» за каждый кубометр газа из РФ
© globallookpress.com

Для ее укрепления обществу необходимо сплотиться «перед лицом внешних угроз свободе и внутренней уязвимости» государства, уточнила Бербок.

Также она напомнила о том, что Германия приняла решение устранить зависимость от энергоресурсов из России. Глава МИД заверила, что в дальнейшем государство при принятии решений в области экономики будет больше внимания уделять вопросам, которые связаны с безопасностью.

В частности, по ее словам, речь идет о закупках медикаментов, сырья и энергоресурсов.

В Германии сравнили газ из США и России

Ранее РИА Новости сообщило, что правительство России разрешило поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» немецкой компании Securing Energy for Europe (SEFE), бывшей структуре «Газпрома», которая была национализирована весной прошлого года.

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