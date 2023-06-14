На Украине задержали военного за сбор данных о контрнаступлении

Уточняется, что мужчина якобы собирал информацию о планах участия ВСУ в боевых операциях на фронте, в том числе дату начала контрнаступления, его основные направления, а также маршруты перевозок западного вооружения и техники на линию боевого соприкосновения. По версии следствия, задержанный вступил в украинскую армию до начала специальной военной операции, он служил в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.