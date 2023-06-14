Конгрессмен США предложила объявить Байдену импичмент
Американский конгрессмен Лорен Боберт предложила внести статьи об импичменте президента Джо Байдена из-за его неспособности обеспечить безопасность южной границы США. Об этом пишет РИА Новости.
Она заявила, что Байден провалил свой конституционный долг по этому вопросу. Теперь конгрессмен намерена отстранить президента от должности.
На прошлой неделе группа членов палаты представителей ознакомилась с документами в рамках расследования против Байдена, после чего другой конгрессмен Марджори Тейлор Грин также призвала к отстранению президента от должности по процедуре импичмента и проведению уголовного расследования.
В свою очередь, сам Байден отверг обвинения в причастности к коррупции, назвав их небылицами.
Ранее конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил Байдена в «преступлении века» из-за его предполагаемых связей с украинской компанией Burisma. По его словам, аудиозаписи переговоров между руководителем Burisma и американским лидером должны быть обнародованы. По его словам, Байден — самый большой преступник среди всех президентов США.
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