Reuters: глава МАГАТЭ отложил поездку на Запорожскую АЭС по соображениям безопасности
Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил о переносе визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с 14 на 15 июня, передает ТАСС.
Он не стал раскрывать причины такого решения.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает, что Гросси должен был отправиться на станцию в среду после переговоров в Киеве, однако поездка была отложена на несколько часов по соображениям безопасности.
Гросси намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС после наводнения в связи с прорывом на Каховской ГЭС. Напомним, что он произошел 6 июня.
В МАГАТЭ указывали на отсутствие угрозы ядерной безопасности. Вместе с тем агентство сочло необходимым усилить присутствие на ЗАЭС после ЧП.
Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что специалисты при проведении работ по чистке чаш брызгальных бассейнов Запорожской АЭС обнаружили осколки от снаряда американской гаубицы М777. В пресс-службе пояснили, что работы были направлены на устранение последствий артобстрелов ЗАЭС.
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