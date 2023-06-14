Он не стал раскрывать причины такого решения.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает, что Гросси должен был отправиться на станцию в среду после переговоров в Киеве, однако поездка была отложена на несколько часов по соображениям безопасности.

Гросси намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС после наводнения в связи с прорывом на Каховской ГЭС. Напомним, что он произошел 6 июня.

В МАГАТЭ указывали на отсутствие угрозы ядерной безопасности. Вместе с тем агентство сочло необходимым усилить присутствие на ЗАЭС после ЧП.