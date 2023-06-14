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Агентство Reuters узнало причину переноса визита Гросси на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил свой визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что опасается за свою безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Он ждет, когда сможет безопасно доехать», – сказал чиновник.

Собеседник агентства не уточнил, когда Гросси намерен прибыть на атомную станцию.

Ожидалось, что Гросси посетит АЭС 14 июня после переговоров в Киеве, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов».

Агентство ТАСС, сообщило, что Гросси посетит Запорожскую АЭС 15 июня. Эту информацию подтвердил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Гросси, находясь с визитом в Киеве, заявил, что не видит признаков того, что Россия переместила тяжелую военную технику на Запорожскую АЭС.

Гросси также признавал, что «очень обеспокоен» тем, что атомная станция может попасть в зону контрнаступления ВСУ.

Ранее МАГАТЭ заявило, что главе агентства необходим доступ к Запорожской АЭС для проверки уровня воды после разрушения Каховской ГЭС ниже по течению. Гросси отмечал, что прорыв дамбы Каховской ГЭС может оставить реакторы Запорожской АЭС без охлаждения в среднесрочной перспективе.

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