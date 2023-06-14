Власти ЕС планируют сократить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа Приштины содействовать деэскалации. Об этом сообщает портал Politiko.al со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Меры будут приняты, если Косово не встанет на путь деэскалации, подчеркнул Стано.

«До сих пор мы не видели каких-либо немедленных и решительных шагов со стороны премьер-министра [Косово Альбина] Курти. Недавние события на севере Косово лишь доказывают, что эскалация продолжается, и это идет вразрез с интересами Косово и всех его жителей», - заявил представитель ЕС.

Меры будут включать в себя приостановку приглашений для Косово на мероприятия ЕС на высоком уровне и приостановку визитов со стороны ЕС.

Планируется «существенное сокращение финансирования» ряда проектов, по которым Косово подало заявки в рамках Инвестиционного фонда для Западных Балкан.

Напряженность в регионе усилилась в конце мая. Причиной протестов и столкновений косовских сербов с KFOR (международные силы под руководством НАТО) стало вступление албанцев в должности мэров северных муниципалитетов с преимущественно сербским населением. В столкновениях пострадали десятки человек.