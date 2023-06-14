ЕС приостановил политические визиты высокого уровня и финансирование Косово

Европейский союз приостановил финансирование Косово из-за неспособности премьера края Альбина Курти обеспечить деэскалацию в сербских анклавах, к чему неоднократно призывал Брюссель. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Кроме того, высокопоставленные политики ЕС прекращают свои визиты в Косово. Меры вступают в силу немедленно, однако они не являются санкциями, уточнил Стано.

Ранее сообщалось, что премьер Косово Курти предложил ЕС план по снятию напряженности в отношениях с Сербией.