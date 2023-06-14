Главный страх демократов: Дональду Трампу 77 лет

14 июня исполняется 77 лет 45-му президенту США, миллиардеру и неформальному лидеру Республиканской партии Дональду Трампу. На своем пути Трамп не раз попадал в громкие скандалы, на родине его обвиняли в связях с иностранным государством, а его внешняя политика была похожа на ураган, сметающий старые договоры и союзы.

Сейчас в отношении экс-президента возбуждено уголовное дело. 45-го президента США обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов. По совокупности статей ему грозит до 400 лет тюрьмы. Сам же он назвал уголовное дело против него «вмешательством в выборы» и попыткой оппонентов отстранить его от участия в новой президентской компании.

Несмотря на предъявленные обвинения, Дональд Трамп продолжает оставаться одним из самых популярных политиков в США. Согласно результатам последних опросов, которые приводит NYP, рейтинг экс-президента слегка превышает рейтинг действующего президента – 42 к 41%.

«Они пытались меня ложно обвинить в госизмене, и теперь они делают то же самое. Я рискую всем ради вас и никогда не сдамся», – прокомментировал свой арест Трамп во время выступления перед делегатами Республиканской партии и гостями.